Ученые раскрыли секрет полезного для сердца рациона

Значительно сократить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к преждевременной смерти, поможет пища, богатая омега-6-ненасыщенными жирными кислотами.

Специалисты Университета Восточной Финляндии проводили в течение свыше 20 лет исследование, в ходе которого определяли уровень жирных кислот в крови мужчин в возрасте от 42 до 60 лет. В эксперименте поучаствовали почти две с половиной тысячи человек, из которых за это время умерли 1143 человека.

По результатам был сделан вывод о том, что высокая концентрация линолевой кислоты в организме более чем на 43 % снижает риск преждевременной смерти. Кислота уменьшая риск развития сердечно-сосудистых и других опасных для жизни недугов, кроме рака. Похожим, но менее сильным эффектом обладает также арахидоновая кислота.

Уровень этих и других омега-6-ненасыщенных жирных кислот в организме зависит от того, чем питается человек. Для его повышения специалисты рекомендуют включать в рацион растительные масла, орехи и семена, сообщает EurekAlert!