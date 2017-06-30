Ученые раскрыли секрет идеальной улыбки
Ученые из США провели масштабные исследования, в ходе которых выяснили, что наиболее привлекательной людям кажется легкая улыбка, при которой уголки рта лишь чуть-чуть приподняты.
Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие около тысячи человек. Добровольцам показывали различные варианты улыбки 3d-модели лица человека и просили указать, какие из выражений лица казались наиболее дружелюбными и привлекательными, - сообщает «Экономика сегодня».
Выяснилось, что широкие «голливудские» улыбки притягивают далеко не всех: большинство людей находят их неестественными и отталкивающими. V-образная усмешка была большинством респондентов как пугающая.
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