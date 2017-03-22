Ученые раскрыли секрет формирования «тяжелой кости»
Канадские ученые объяснили феномен «тяжелой кости». Медики пришли к выводу, что масса костной ткани у людей напрямую зависит от уровня физической активности в подростковом возрасте.
Исследователи проанализировали физическую нагрузку у 309 мальчиков и девочек и выяснили, что усиленно занимавшиеся спортом и упражнениями подростки в среднем обладали большей массой и плотностью костной ткани, чем приверженцы сидячего образа жизни, - сообщает «Экономика сегодня».
Поэтому западные ученые рекомендуют детям почаще двигаться и заниматься физкультурой, ведь это положительно скажется на прочности их костной системы в дальнейшем.
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