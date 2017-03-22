Ученые раскрыли секрет крепких отношений

Ученые пришли к выводу, что регулярный секс делает отношения между партнерами крепче и помогает избежать кризисов, которым подвержены пары в первые три года совместной жизни.

По словам исследователи из Аризоны, позитивные эмоции и сильные чувства друг к другу влюбленные испытывают на протяжении 48 часов после секса. Такая реакция вызвана выбросом в кровь эндорфинов, «гормонов счастья», которые, как известно, производятся в организме в большом количестве во время занятия любовью, - сообщает «Экономика сегодня».

Кроме того, эндорфины, помогают человеку защититься от стресса и тоскливости. Помимо этих веществ во время секса в организме человека вырабатывается гормон окситоцин, который активирует участок головного мозга, который отвечает за борьбу с внешними раздражителями.

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