Ученые раскрыли секрет счастливых отношений
Американские ученые выяснили, что же необходимо для того, чтобы отношения между партнерами были максимально прочными и счастливыми.
Для этого специалисты инициировали проведение соцопроса, в котором поучаствовало более двенадцати тысяч человек из разных государств мира. Возраст опрошенных людей был от 18 до 49 лет, - сообщает «Экономика сегодня».
По итогам опроса психологам получилось составить «идеальный» рецепт счастливого брака. По соображению большинства, между партнерами должно быть полное доверие, присутствовать качественный и обязательно регулярный секс, а также не стоит забывать и о романтических поступках.
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