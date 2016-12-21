Ученые раскрыли секрет счастливых отношений

Американские ученые выяснили, что же необходимо для того, чтобы отношения между партнерами были максимально прочными и счастливыми.

Для этого специалисты инициировали проведение соцопроса, в котором поучаствовало более двенадцати тысяч человек из разных государств мира. Возраст опрошенных людей был от 18 до 49 лет, - сообщает «Экономика сегодня».

По итогам опроса психологам получилось составить «идеальный» рецепт счастливого брака. По соображению большинства, между партнерами должно быть полное доверие, присутствовать качественный и обязательно регулярный секс, а также не стоит забывать и о романтических поступках.

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