Ученые раскрыли секрет зарождения любви

Ученые из Германии смогли ответить на вопрос, как рождается любовь? В ходе изучения эксперты разбирались в сложнейших механизмах образования чувства любви, изучая реакции головного мозга.

Респондентам сделали позитронно-эмиссионные и магнитно-резонансные томографии. По результатам проведенных испытаний выяснилось, что самое большое значение имеет романтическая любовь. Она, как говорят ученые, выходит из вентрального тегментального участка человеческого мозга, где у влюбленных наблюдается особенно высокая активность нейронов, сообщает «Экономика Сегодня».

При этом сходная активность была зафиксирована и у людей после употребления наркотиков. Таким типом, любовь по своей силе оказывает на мозг воздействие, аналогичное наркотикам и способна даже искажать воспринимаемую ими реальность.