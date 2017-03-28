Ученые раскрыли косметические свойства активированного угля‍

Эксперты продолжают исследовать способы применения активированного угля не только в качестве помощника при отравлениях. Раньше было установлено, что активированный уголь имеет способность отбеливать зубы, теперь исследователи сообщают, что этот сорбент отлично очищает кожу.

Активированный уголь уже применяют некоторые производители косметики при изготовлении очищающих средств для лица. Но любому под силу сделать маску из активированного угля самостоятельно в домашних условиях, - сообщает «Экономика сегодня».

При этом такое средство обойдется очень бюджетно. Ученые советуют для маски использовать активированный уголь, желатин, воду и любое смягчающее средство, подобранное по типу кожи. Такая маска эффективно очищает лицо от черных точек, воспалений и загрязнений. Итог после такой маски будет не хуже, чем после дорогостоящей процедурой в салоне.