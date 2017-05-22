Ученые раскрыли главные секреты привлекательности
Специалисты из Польши выяснили, какие люди являются привлекательными для окружающих и что на привлекательность влияет.
В ходе проведенных исследований эксперты выяснили, что на привлекательность, кроме внешнего вида человека, влияют еще, как минимум, два фактора: запах и голос, - сообщает «Экономика сегодня».
Психологи также заявили, что внешний вид на привлекательность влияет больше, чем финансовое состояние человека, а на запахи большее внимание обращают женщины.
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