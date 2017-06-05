Ученые на пути к новому этапу исследования Вселенной

Эксперимент Muon g-2 начал поиски «призрачных» частиц при помощи знаменитого электромагнита, совершившего длительное путешествие по территории США.

31 мая кольцевой сверхпроводящий электромагнит, который находится в Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми (Фермилаб, США), получил свой первый поток мюонов. Этот момент стал стартом исследования запланированного продолжительностью 3 года, в ходе которого будет исследоваться поведение мюонов в однородном магнитном поле. Полученные в итоге эксперимента результаты могут перевернуть представления ученых об устройстве и принципах функционирования Вселенной.

Целью данного эксперимента было точное измерение одного единственного свойства мюона – прецессии, или «покачивания» оси вращения, частицы в магнитном поле. Итоги были неожиданными, намекая на присутствие прежде неизвестных «призрачных» частиц или сил, оказывающих влияние на свойства мюона, - сообщает «Astronews».

По прибытии электромагнит подвергся ряду улучшений, устремленных на повышение точности контроля однородности магнитного поля, и в настоящее время ученые этого проекта уже готовятся получить первые научные результаты.

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость В Адыгее пропал пилот после жесткой посадки вертолета

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО