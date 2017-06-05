Ученые на пути к новому этапу исследования Вселенной

Эксперимент Muon g-2 начал поиски «призрачных» частиц при помощи знаменитого электромагнита, совершившего длительное путешествие по территории США.

31 мая кольцевой сверхпроводящий электромагнит, который находится в Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми (Фермилаб, США), получил свой первый поток мюонов. Этот момент стал стартом исследования запланированного продолжительностью 3 года, в ходе которого будет исследоваться поведение мюонов в однородном магнитном поле. Полученные в итоге эксперимента результаты могут перевернуть представления ученых об устройстве и принципах функционирования Вселенной.

Целью данного эксперимента было точное измерение одного единственного свойства мюона – прецессии, или «покачивания» оси вращения, частицы в магнитном поле. Итоги были неожиданными, намекая на присутствие прежде неизвестных «призрачных» частиц или сил, оказывающих влияние на свойства мюона, - сообщает «Astronews».

По прибытии электромагнит подвергся ряду улучшений, устремленных на повышение точности контроля однородности магнитного поля, и в настоящее время ученые этого проекта уже готовятся получить первые научные результаты.