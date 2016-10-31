Ученые проверят запасы полезных ископаемых в Сибири

В течение ближайших трех лет ученые из России, США, Китая, Канады и Испании будут изучать недра Сибири с целью уточнить возможность месторождений полезных ископаемых. Для ученых построена специальная лаборатория геохронологии и геодинамики на базе Томского госуниверситета, на ее создание государство выделило 90 миллионов рублей.

Работа ученых объединена с изучением крупных изверженных провинций — масштабных магматических извержений, охватывающих миллионы квадратных километров, которые происходили при образовании и распаде континентов, сообщает ТАСС.

Зная возраст и границы изверженной провинции, можно предсказать потенциал полезных ископаемых на конкретной территории.