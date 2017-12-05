Ученые провели в космосе «перепись» микробов

Микробы, обитающие на Международной космической станции, очень похожи на бактерии, которые можно найти на поверхности стен и мебели в квартирах, выяснили сотрудники университета Калифорнии в Дэвисе.

Исследование было проведено при помощи астронавтов Стива Суонсона и Рика Мастраккио, а также российских космонавтов Михаила Тюрина, Александра Скворцова и Олега Артемьева, которым ученые раздали наборы из ватных палочек, колб и камер, при помощи которых они должны были взять пробы с 15 различных предметов и поверхностей в американском модуле «Гармония» и в лаборатории НАСА.

После доставки образцов на Землю ученые подсчитали число представителей разных видов грибков, бактерий и прочих жителей микромира.

Оказалось, что «космические» бактерии имели схожий видовой состав с представителями их земных собратьев. При этом численность микробов в целом была достаточно высокой.

Кроме того, наблюдения за жизнью «космических» микробов показывают, что работа многих клеточных систем бактерий сильно меняется в условиях невесомости. Это повышает риск того, что болезнетворные бактерии могут подорвать здоровье экипажа, , пишет «РИА Новости».

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