Ученые проанализировали скорость охлаждения Меркурия

Планета Меркурий понемногу охлаждается и уменьшается в размерах. Ученые установили, что за 4 миллиарда лет его диаметр сократился на 5 км.

О "смерти" Меркурия заявили американские эксперты по результатам продолжительных исследований изменений ближайшей к Солнцу планете. Увидеть перемены специалистам помогла станция Messenger, специализирующаяся на наблюдении за Меркурием, - сообщают «Актуальные новости».

Оказалось, что кора Меркурия постепенно сжимается, в результате чего длина его окружности по экватору изменилась примерно на 5 км за 4 миллиарда лет. Кроме того, температура внутри планеты, 85 процентов которой занимает металлическое ядро, постепенно снижается, что может являться следствием