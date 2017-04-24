Ученые проанализировали скорость охлаждения Меркурия
Планета Меркурий понемногу охлаждается и уменьшается в размерах. Ученые установили, что за 4 миллиарда лет его диаметр сократился на 5 км.
О "смерти" Меркурия заявили американские эксперты по результатам продолжительных исследований изменений ближайшей к Солнцу планете. Увидеть перемены специалистам помогла станция Messenger, специализирующаяся на наблюдении за Меркурием, - сообщают «Актуальные новости».
Оказалось, что кора Меркурия постепенно сжимается, в результате чего длина его окружности по экватору изменилась примерно на 5 км за 4 миллиарда лет. Кроме того, температура внутри планеты, 85 процентов которой занимает металлическое ядро, постепенно снижается, что может являться следствием
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