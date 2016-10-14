Ученые призывают людей больше читать

Американские ученые провели исследование, которое показало, что чтение продлевает жизнь. Люди, которые за чтением проводят не мене трех с половиной часов в неделю, имеют риск ранней смерти на 23 процента меньше по сравнению с теми, кто не читает вообще.

Наряду с этим, ученые обозначили пять причин, по которым чтение просто необходимо, сообщает «24 СМИ».

Главная причина в том, что книги избавляют от стресса, который вызывает порядка 60 процентов всех недугов, повышает вероятность инсульта и сердечно-сосудистых болезней. Хотя, стресс, бесспорно, присутствует в нашей жизни, но чтение книг позволяет существенно уменьшить его негативное влияние на организм.

Во-вторых, чтение улучшает когнитивные функции и улучшает память. Также чтение улучшает сон, содействуя его улучшению, так как ослабляет переход между бодрствованием и сонливостью.

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