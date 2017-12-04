Ученые признали вакцину против лихорадки денге опасной

Французская фармацевтическая компания Sanofi Pasteur, являющаяся производителем единственной в мире вакцины против лихорадки денге на рынке, рекомендует прививаться только тем людям, которые ранее уже были заражены этим вирусом.

Исследования, которые компания проводила на протяжении шести лет, показали, что люди, получившие ранее вакцину без признаков денге, болели гораздо тяжелее, чем те, которые получили вакцину после перенесенного вируса.

Уточняется, что люди, которые впервые заражаются лихорадкой денге от комара, обычно не нуждается в госпитализации, переживая лишь небольшой жар и боли в мышцах, примерно как во время гриппа. Основной риск начинается со второго раза, особенно если попадется вирус другого серотипа.

Если заразиться повторно, то может произойти фиксация комплекса вирус-антитело на поверхности мембраны клеток, что способствует увеличению числа инфицированных клеток и развитию генерализованных реакций.

И если не повезет получить шок лихорадки денге, то последствием может быть масштабная потеря жидкости и смерть.