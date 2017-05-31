Ученые приравняли жирную пищу к наркотикам
Ученые из Франции заявили, что жирная пища меняет работу центра удовольствия в мозге и делает его более чувствительным к дофамину (гормону удовольствия). Все это проводит к набору лишнего веса.
Исследователи наблюдали за тем, какие изменения происходят в работе центра удовольствия в мозге крыс, которых они кормили жирной высококалорийной пищей. Мозг животного, привыкший к вредной еде, сильнее реагировал на повторные «дозы», нежели мозг грызунов, питающихся обыкновенной пищей, - сообщает «Популярная механика».
Нервные клетки в центре удовольствия заметно активизировались. Жирная пища, заключили ученые, является наркотиком и одной из ключевых причин ожирения.
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