Ученые придумали «вечное» стекло для смартфонов
Ученым из Калифорнийского университета в Риверсайде удалось создать материал, способный самостоятельно восстанавливаться при повреждениях. В будущем он может использоваться при производстве смартфонов.
Автор изобретения – химик Чао Ван – рассказал, что полученный материал очень устойчив к царапинам и порезам. В случае его разрыва он способен полностью восстановиться в течение суток. Кроме того, материал может растягиваться в десятки раз.
Новая технология разработана на основе иондипольного взаимодействия. В производстве мобильных устройств она может быть задействована в самое ближайшее время, сообщает Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.
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