Ученые придумали пластырь от инсульта
Британские ученые создали пластырь, который способен защитить человека от инсульта. Как стало известно, пластырь содержит в себе тринитрат глицерина, который снижает кровяное давление и расширяет кровеносные сосуды.
Тем самым, как говорят эксперты, пластырь уменьшает ущерб для организма, который наносится в первые минуты после инсульта. Эксперимент показал, что применение пластыря во время поездки до больницы значительно снижает смертность пациентов, - сообщает «Газета.Ru».
Отметим, что ежегодно в Великобритании страдают от инсульта 100 тысяч человек, в России – свыше 400 тысяч. Во время инсульта нужно срочно оказать помощь больному, счет идет на секунды.
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