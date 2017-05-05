Ученые придумали пластырь от инсульта

Британские ученые создали пластырь, который способен защитить человека от инсульта. Как стало известно, пластырь содержит в себе тринитрат глицерина, который снижает кровяное давление и расширяет кровеносные сосуды.

Тем самым, как говорят эксперты, пластырь уменьшает ущерб для организма, который наносится в первые минуты после инсульта. Эксперимент показал, что применение пластыря во время поездки до больницы значительно снижает смертность пациентов, - сообщает «Газета.Ru».

Отметим, что ежегодно в Великобритании страдают от инсульта 100 тысяч человек, в России – свыше 400 тысяч. Во время инсульта нужно срочно оказать помощь больному, счет идет на секунды.