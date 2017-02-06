Ученые придумали метод повышения способности головного мозга к обучению

Американские ученые разработали метод, который позволит повысить способности человека к обучению. Эксперты провели исследование, которое помогло им обосновать свою теорию. Они собрали добровольцев, которых распределили на две группы.

Люди из первой группы тренировались до тех пор, пока не исчерпывались возможности для усвоения нового материала. Как правило, это случалось на восьмом этапе исследования, - сообщает «Экономика сегодня».

Второй группе дали выполнить более простое задание. Они тренировались двадцать минут, затем отдыхали. Итоги исследования показали, что добровольцы из второй группы успешнее справлялись с испытанием. Так ученые доказали, что 20 минут практики может усовершенствовать способность мозга к обучению.