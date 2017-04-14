Ученые придумали жвачку для диагностики рака
Американская компания Volatile Analysis собирается создать жвачку для диагностики рака. Разработка позволит диагностировать у пациента рак с помощью анализа летучих соединений, которые выделяются опухолями.
Анализ будет производиться, пока человек жует жвачку с особым химическим составом. Определенный вид рака выделяет различные летучие соединения, - сообщают «Народные новости».
Поэтому анализ с помощью жвачки поможет поставить верный диагноз. К тому же, он сможет заменить анализ мочи и крови, с помощью которых сейчас ученые диагностируют некоторые виды онкологии. В данный момент жвачка находится на стадии разработки.
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