Ученые придумали жвачку для диагностики рака

Американская компания Volatile Analysis собирается создать жвачку для диагностики рака. Разработка позволит диагностировать у пациента рак с помощью анализа летучих соединений, которые выделяются опухолями.

Анализ будет производиться, пока человек жует жвачку с особым химическим составом. Определенный вид рака выделяет различные летучие соединения, - сообщают «Народные новости».

Поэтому анализ с помощью жвачки поможет поставить верный диагноз. К тому же, он сможет заменить анализ мочи и крови, с помощью которых сейчас ученые диагностируют некоторые виды онкологии. В данный момент жвачка находится на стадии разработки.