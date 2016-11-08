Ученые приблизились к созданию «шапки-невидимки»
«Шапка-невидимка» вскоре может быть создана сингапурскими специалистами. Данное устройство неоднократно обрисовывалось во всевозможных сказках, с помощью такой шапки человек может незаметно перемещаться в пространстве.
Так, ученые из Сингапура достигли того, что с помощью подобного устройства можно скрывать некоторые части тела.Над этим проектом работа ведется уже около трех лет, и вот лишь недавно удалось приблизиться к завершению экспериментов,- сообщает ТАСС.
Команда ученых из Наньянского технологического университета под руководством Чжан Байлэ, заявили, что эффект зеркал помогает скрывать часть объекта, однако другая его часть остается видимой.
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