Ученые приблизились к созданию «шапки-невидимки»

«Шапка-невидимка» вскоре может быть создана сингапурскими специалистами. Данное устройство неоднократно обрисовывалось во всевозможных сказках, с помощью такой шапки человек может незаметно перемещаться в пространстве.

Так, ученые из Сингапура достигли того, что с помощью подобного устройства можно скрывать некоторые части тела.Над этим проектом работа ведется уже около трех лет, и вот лишь недавно удалось приблизиться к завершению экспериментов,- сообщает ТАСС.

Команда ученых из Наньянского технологического университета под руководством Чжан Байлэ, заявили, что эффект зеркал помогает скрывать часть объекта, однако другая его часть остается видимой.