Ученые превратили обычный проектор в 3D-принтер оригами

Ученые из Китая и Америки разработали принципиально новый метод изготовления трехмерных деталей для микроэлектроники. Эксперты предложили новую функцию фотополимеров, которые под влиянием потоков света меняют форму.

Исследователи взяли за основу принцип фотополимеров, который уже используется стоматологами для изготовления фигурных зубных пломб. Таким образом, при помощи небольших химических изменений в структуре полимеров, удалось добиться «запоминания» структурами материала, заложенных форм, - сообщают «РИА Новости».

В похожих технологиях кроме производителей микроэлектроники, заинтересованы научные сотрудники разнообразных биолого-медицинских устройств. Китайские и американские ученые в качестве наглядного примера продемонстрировали полимеры, сложенные в виде традиционных оригами миниатюрных размеров.

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Места: США, Китай
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