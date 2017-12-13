Ученые предупредили мужчин об опасности велоспорта
Мужчинам, занимающимся велоспортом, грозят проблемы с потенцией. Об этом предупреждают ученые из Кельна.
По их словам, опасность также представляют езда на мотоцикле и на лошади. Во избежание негативных последствия для здоровья ученые рекомендуют мужчинам пользоваться широкими седлами и периодически менять позу при езде.
Кроме того, в ряд опасных для мужского здоровья спортивных состязаний они записали марафонский бег. Ученые утверждают, что он снижает уровень тестостерона, а это негативно отражается на либидо, сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание Originalia.
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