Ученые предупредили женщин об опасности контрацептивов
Датские ученые установили, что прием гормональных контрацептивов значительно повышает риск возникновения рака груди.
Специалисты из Копенгагенского университета сравнили данные 1,8 миллиона жительниц Дании в возрасте от 15 до 49 лет за период с 1995 года по настоящее время. Было зафиксировано 11,5 тысяч случаев рака груди. При этом риск его развития был выше у женщин, пользовавшихся контрацептивами, по сравнению с теми, кто их никогда не принимал.
Кроме того, выяснилось, что это риск возрастал в зависимости от длительности приема контрацептивов. Так, в первый год он составлял 9%, а через 10 лет повышался до 38%. Повышенный риск заболевания раком груди сохранялся в течение нескольких лет после отказа от контрацепции, сообщает издание The New England Journal of Medicine.
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