Ученые предсказали скорую победу над раком

Генетики из Genome Project провели эксперимент по созданию клетки, неуязвимой для вирусов.

Для опыта они взяли клетку бактерии кишечной палочки. Для того, чтобы сделать ее нечувствительной к вирусам потребовалось внести более 300 изменений в ее геном.

По словам ученых, таким образом можно модифицировать геном растений, животных и человека. Правда, на это потребуется значительно больше времени. Однако после перепрограммирования клеток человеческому организму будут не страшны онкозаболевания, холод и старение, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на РИА «Новости».