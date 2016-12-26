Ученые предсказали присоединение к России Северной Америки и Японии

Выступая на научной сессии Общего собрания СО Российской академии наук, директор иркутского Института земной коры Дмитрий Гладкочуб представил доказательства геологических изменений, которые произойдут на планете в ближайшие миллионы лет.

- Имеющиеся сегодня результаты, наработки, модели позволяют прогнозировать, как континенты будут располагаться друг относительно друга в геологическом будущем. Прогноз на 250 миллионов лет вперед уже сделан. Сибирская платформа опять будет располагаться рядом с северной частью Америки, то есть снова завершится определенный суперконтинентальный цикл, будет образован новый суперконтинент, — цитирует Гладкочуба РИА «Новости».

Таким образом, по словам члена-корреспондента РАН, Северная Америка присоединится к нынешней России, а через 30 миллионов лет к России примкнет и Япония со всеми своими островами.

Ученый также сообщил, что более миллиарда лет назад Сибирь и Северная Америка составляли суперконтинент, площадь которого превышала 25 миллионов квадратных километров. Эта структура являлась ядром, вокруг которого формировались все суперконтиненты Докембрийского периода.

Разделение, по словам ученого, произошло около 600 миллионов лет назад. Когда Сибирская платформа отделилась от Северной Америки, между ними «раскрылся» палеоазиатский океан, то есть начались геологические процессы, которые привели к современному положению материков на Земле.