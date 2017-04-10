Ученые предположили наличие второго Солнца

Международная группа ученых заявила, что в Солнечной системе есть еще одно Солнце. Второе светило, представляет собой карликовую звезду.

По словам астрофизиков, выявленная звезда в несколько раз меньше Солнца. Ее маленький размер – причина того, что ее не замечали в течение долгого времени, - сообщает «ФАН».

Гипотеза о существовании «второго Солнца» была выдвинута после того, как эксперты наблюдали за облаком Оорта. Специалисты полагают, что внутри него может быть звезда Немезида. Они отметили, что пока увидеть ее не представляется возможным.