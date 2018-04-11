Ученые предложили заменить глюкометр пластырем

Специалисты британского Университете Бата разработали новую технологию измерения уровня глюкозы в организме.

Они отметили, что существующий метод с использованием глюкометра довольно болезненный, особенно, когда необходимо делать замеры несколько раз в течение дня.

Ученые создали специальный пластырь с гидрогелем, один из компонентов которого вступает в реакцию с глюкозой. В результате образуется пероксид водорода, что фиксируется закрепленным на пластыре датчиком. Время непрерывной работы пластыря составляет порядка шести часов.

Разработка уже прошла тестирование на добровольцах, сообщает Nation News со ссылкой на Nature Nanotechnology.