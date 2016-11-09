Ученые предложили проверить воздух в школах

В связи с предстоящим годом экологии в России ученые предложили провести проверку воздуха и почв в школах на предмет их загрязнения.

С помощью масс-спектрометров специалисты не только проверят уровень загрязненности и ардиации, но и обучат работе с этими приборами преподавателей и учеников, сообщает Oane.ws. По словам главы департамента МФТИ Игоря Попова, масс-спектрометры просты в использовании, благодаря разрабатываемым приложениям для смартфонов.

Кроме того, с согласия родителей, учеников школ могут обследовать с целью диагностики начальной стадии рака.