Ученые предложили проверить воздух в школах
В связи с предстоящим годом экологии в России ученые предложили провести проверку воздуха и почв в школах на предмет их загрязнения.
С помощью масс-спектрометров специалисты не только проверят уровень загрязненности и ардиации, но и обучат работе с этими приборами преподавателей и учеников, сообщает Oane.ws. По словам главы департамента МФТИ Игоря Попова, масс-спектрометры просты в использовании, благодаря разрабатываемым приложениям для смартфонов.
Кроме того, с согласия родителей, учеников школ могут обследовать с целью диагностики начальной стадии рака.
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