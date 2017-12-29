Ученые предложили новый способ приготовления кофе

Специалисты из Университета Томаса Джефферсона в США установили, что приготовление кофе холодным способом более эффективно, нежели с использованием кипятка.

Для эксперимента они брали кофе темной и средней обжарки, грубого и среднего помола. В первом случае кофе заливался традиционным кипятком, во втором – водой комнатной температуры.

Проанализировав результаты, ученые обнаружили, что в ходе холодного заваривания кофе темной обжарки и грубого помола концентрация кофеина составляет 1000 миллиграмм. При использовании горячей воды – только 800 миллиграмм, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на Scientific Reports.

Правда, способ холодного заваривания походит только тем, кто никуда не торопится – указанная концентрация кофеина достигается только через семь часов.