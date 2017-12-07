Ученые предложили лечить диабет голоданием

Британские ученые утверждают, что с помощью лечебного голодания можно справиться с диабетом второго типа.

Специалисты Newcastle University провели эксперимент с участием 298 человек в возрасте от 25 до 65 лет. Этих людей они разделили на две группы – экспериментальную и контрольную.

Члены первой группы в течение трех месяцев питались по специально разработанной программе, потребляя ежедневно не более 853 калорий. За это время они смогли сбросить от пяти до 15 килограммов, при этом у большинства из них диабет перешел в стадию ремиссии. Ученые отметили, что особенно заметен положительный результат среди тех, кому удалось похудеть на 15 килограммов, сообщает издание The Lancet.

Что касается контрольной группы, участники которой получали стандартное питание и лечение, то случаи перехода диабета в стадию ремиссии были единичными.

Медики предупредили, что при возвращении диабетика во время ремиссии к неправильному питанию существует риск возврата болезни.