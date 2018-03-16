Ученые предложили красить волосы графеном

Ученые из США и Китая нашли новое применение графена – из него можно сделать нетоксичный краситель для волос.

Окрашенные графеном волосы приобретут черный оттенок.

Дело в том, что перманентные красители содержат органические растворители и другие токсичные молекулы, которые нарушают структуру волоса.

По словам материаловеда из Северо-Западного университета в Чикаго Цзясина Хуана, людям приходится использовать аммиак или органические амины, чтобы сдвинуть чешуйки, покрывающие волосы, и позволить красящим молекулам попасть под них быстрее. Эта процедура делает пряди волос ломкими, а пероксид водорода, который запускает реакцию красителя внутри волоса, только усугубляет ситуацию.

Если краситель покрывает кутикулу снаружи, не повреждая волоса изнутри, то он смываются после всего нескольких использований шампуня.

Новый краситель из оксида графена решает эту проблему. Он легко окрашивает светлые волосы в разные оттенки темных цветов, не нарушая их структуру, без проблем выдерживает 30 использований шампуня, сообщает «Индикатор».

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