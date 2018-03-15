Ученые предложили красить графеном волосы

Американские ученые нашли новое применение графену – он может выступать в качестве краски для волос.

По словам специалистов Северо-Западного университета в Эванстоне, графеновая краска обладает рядом преимуществ перед современными средствами, предлагаемыми индустрией красоты. В частности, для ее нанесения на волосы не требуется использовать перекись водорода и иные, нередок вредные для организма, вещества.

На волосах краска закрепляется практически мгновенно, она защищает волосы от разрушения и статического электричества. Кроме того, она обладает очень глубоким «угольным» цветом. Впрочем, если графен подвергнуть обработке кислородом или другими окислителями, то можно получить светло-коричневый тон, сообщает издание Chem.