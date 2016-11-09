Ученые поймали уникальный сигнал из космоса

Всплеск гамма-излучения, который достигал Земли семь миллиардов лет, обнаружили ученые. Астрофизики заметили его с помощью телескопов MAGIC и Fermi-LAT.

Ученые думают, что источником вспышки стал блазар QSO B0218+357. Примечательно, что возраст Земли составляет 4,54 миллиарда лет,- сообщает «Телепорт».

Полагается, что вспышка связана с действием сверхактивной черной дыры. Таким типом, излучение произошло задолго до того, как наша планета сформировалась.