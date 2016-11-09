Ученые поймали уникальный сигнал из космоса

Всплеск гамма-излучения, который достигал Земли семь миллиардов лет, обнаружили ученые. Астрофизики заметили его с помощью телескопов MAGIC и Fermi-LAT.

Ученые думают, что источником вспышки стал блазар QSO B0218+357. Примечательно, что возраст Земли составляет 4,54 миллиарда лет,- сообщает «Телепорт».

Полагается, что вспышка связана с действием сверхактивной черной дыры. Таким типом, излучение произошло задолго до того, как наша планета сформировалась.

Новости по теме
Теги:
События: космос, наука
Персоны: ученые
Следующая новость Кейт Бекинсейл представит в России новую часть «Другого мира»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО