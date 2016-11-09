Ученые поймали уникальный сигнал из космоса
Всплеск гамма-излучения, который достигал Земли семь миллиардов лет, обнаружили ученые. Астрофизики заметили его с помощью телескопов MAGIC и Fermi-LAT.
Ученые думают, что источником вспышки стал блазар QSO B0218+357. Примечательно, что возраст Земли составляет 4,54 миллиарда лет,- сообщает «Телепорт».
Полагается, что вспышка связана с действием сверхактивной черной дыры. Таким типом, излучение произошло задолго до того, как наша планета сформировалась.
Следующая новость Кейт Бекинсейл представит в России новую часть «Другого мира»
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии