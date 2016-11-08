Ученые с помощью рентгена прочли тексты в саркофагах

Научные работники нескольких британских вузов прочитали записи в закрытых саркофагах с помощью рентгеновских лучей. Для этой работы применялся ускоритель частиц лаборатории Беркли.

Рентгеновские лучи при взаимодействии с химическими элементами, которые используются в чернилах, разрешили достичь достаточной четкости во время освещения саркофагов изнутри и получить качественные изображения всех слоев папируса, применявшегося египтянами в ходе мумификации,- сообщает «Информинг».

На одном из папирусов была запись о торговых соглашениях, на другом — своего рода дневник ипохондрика.