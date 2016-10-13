Ученые получили спирт из воздуха
Группа американских ученых разработала технологию получения этанола из углекислого газа, используя в электрохимической реакции катализатор из меди и графена.
- Мы взяли диоксид углерода (продукт процесса окисления) и запустили реакцию окисления в обратном порядке, — заявил один из членов группы Адам Рондинон.
По его словам, исследователи были изумлены, что этанол удалось получить из углекислого газа с помощью лишь одного катализатора с эффективностью в 63 процента.
В ходе опытов команда подавала в воду напряжение, используя при этом катализатор, который представлял собой «наноиглы» меди, вкрапленные в складки графена, - сообщает «ФАН».
Согласно первым предположениям ученых, графеновые складки могут особенно результативно вступать в реакцию, тем самым облегчая процесс превращения диоксида углерода в этанол.
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