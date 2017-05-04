Ученые показали Москву в свете других звезд
В Роскосмосе решили показать, как бы выглядела Москва, если бы Земля существовала не около Солнца, а возле другого светила.
В пример, исследователи и художники решили показать, как выглядела бы наша планета, если бы находилась у края черной дыры, - сообщают «РИА Новости».
В своем ролике "Если бы вместо солнца были бы другие звезды" сотрудники Роскосмоса представили научно-фантастическое видение того, чтобы как бы выглядела жизнь в столице в данной ситуации. На видео показана Москва под светом Альфа-Центавры, Сириуса, Арктура, Веги и других звезд.
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