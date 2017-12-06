Ученые подслушали «разговоры» ворон

Американские ученые выяснили, о чем «разговаривают» вороны, когда собираются стаями на крышах домов.

Для этого они проанализировали записи карканья и сопоставили результаты с поведением птиц.

Сложность исследования заключалась в том, что вороны меняют свое поведение, если знают, что за ними наблюдают. При этом, ученым все-таки удалось обнаружить закономерности и узнать больше о том, как общаются птицы.

По словам профессора из Вашингтонского университета Шимы Абади, вороны используют множество различных звуков.

«Их обычные крики «Карр!» не очень понятны. Мы не знаем, какую информацию они передают», – добавил соавтор работы, профессор биологии в Вашингтонском университете Дуглас Уэкер.

По мнению ученых, различные по длине и паузам крики ворон могут нести сведения о местонахождении пищи или возможных угрозах, сообщает «Индикатор».

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Новогодние праздники в Москве пройдут без алкоголя

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО