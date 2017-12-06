Ученые подслушали «разговоры» ворон

Американские ученые выяснили, о чем «разговаривают» вороны, когда собираются стаями на крышах домов.

Для этого они проанализировали записи карканья и сопоставили результаты с поведением птиц.

Сложность исследования заключалась в том, что вороны меняют свое поведение, если знают, что за ними наблюдают. При этом, ученым все-таки удалось обнаружить закономерности и узнать больше о том, как общаются птицы.

По словам профессора из Вашингтонского университета Шимы Абади, вороны используют множество различных звуков.

«Их обычные крики «Карр!» не очень понятны. Мы не знаем, какую информацию они передают», – добавил соавтор работы, профессор биологии в Вашингтонском университете Дуглас Уэкер.

По мнению ученых, различные по длине и паузам крики ворон могут нести сведения о местонахождении пищи или возможных угрозах, сообщает «Индикатор».