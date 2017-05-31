Ученые «подслушали» переговоры кашалотов

Международная коллаборация ANTARES, специализирующаяся на исследовании высокоэнергетичных нейтрино, рассказала о поведении кашалотов вблизи подводного детектора. Также ученые выяснили, что кашалоты находятся в Лигурийском море (часть Средиземного моря) круглый год. Данный факт, ученые связывают с большой популяцией головоногих, основной пищи кашалотов.

В новой работе специалисты воспользовались тем, что общение между кашалотами (серии щелчков) происходит в диапазоне, доступном для акустических детекторов — от 10 герц до 30 килогерц. Детекторы способны различить «переговоры» животных в радиусе 15 километров. Обработав данные двух лет наблюдений, исследователи, показали, что основная активность животных в основном приходилась на дневные часы, - сообщает «N+ 1».

В ночное время доминирующим источников шумов было судоходство, в частности — регулярно курсирующий паром.