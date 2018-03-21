Ученые подсказали способ защиты от гриппа в самолете

Исследователи из США выяснили, что во время полета на самолете инфекция передается только тем, кто находится вблизи от больного человека, а отнюдь не всем пассажирам.

Ученые проанализировали образцы воздуха и микробов, собранных в ходе полета с дверных ручек, пряжек ремней безопасности и других поверхностей, к которым прикасаются пассажиры. Всего были проанализированы 10 рейсов в период вспышки эпидемии гриппа.

Оказалось, что пассажиры, сидевшие в одном ряду с больным, спереди или позади него, имеют риск заражения до 80%. При этом все остальные могут пострадать лишь на 3%, передает «Газета.ru».

Тем, кто оказался рядом с больным человеком, ученые советуют отворачиваться, когда тот чихает или кашляет, не трогать лицо и глаза, как можно меньше дотрагиваться до поверхностей. Они предупреждают, что заразиться инфекцией можно не только в самом самолете, но и в аэропорту, при посадке на самолет или при выходе из него.