Ученые подсчитали точный возраст протопланетного диска Солнца
Американские ученые подсчитали точный срок "жизни" солнечной туманности, из которой образовались объекты Солнечной системы.
При исследовании научные сотрудники изучали древние метеориты и состояние их так называемой «намагниченности», - сообщает «Экономика сегодня».
Исследование показало, что между 4 и 2-3 миллионами лет появлялось Солнце, о чем говорит изменение магнитного поля камней. Ученые сделали вывод, что четыре миллиона лет назад на орбите возникли Юпитер и Сатурн.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
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