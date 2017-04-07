Ученые подсчитали калорийность человеческого мяса

Британские ученые установили, что древние люди не ели друг друга на постоянной основе — скорее, поедание человеческой плоти имело для них ритуальный характер.

Такой вывод был сделан на основе вычисления калорийности человеческой плоти. Выяснилось — человек не очень питательная пища, по сравнению с другими существами. Так, если одна тушка человека (современного) содержит 125 822 калорий, то туша зубра содержит 979 200 калорий. При этом ловля зубра проще.

Один мамонт, по вычислениям ученых, содержит 3 600 000 калорий, что делает его самым калорийным и питательным зверем, - сообщает «Индикатор».

Следовательно, каннибализм невыгоден с энергетической точки зрения: те же зубр или мамонт гораздо сытнее. Впрочем, пока нельзя считать установленным фактом, что древние люди знали об этом.