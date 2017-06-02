Ученые подозревают наличие «шестого вкуса» у животных

Ученые из Калифорнийского технологического университета предположили наличие «шестого вкуса» у животных.

Согласно проведенному исследованию, животные безошибочно определили вкус воды, отличив ее от других жидкостей.

Как уточняется в материале, на данный момент принято считать, что вкусовые рецепторы, которые расположены на языке, распознают соленый, кислый, сладкий, горький вкусы, а также «умами» — особенный вкус белковой пищи, на стимуляцию которого работает глутамат натрия.

Исходя из этой логики, вода не должна оказывать воздействия на вкусовые рецепторы, однако у насекомых и земноводных имеются нервные клетки, которые реагируют именно на воду.

Для определения того, какие именно рецепторы реагируют на воду, ученые по очереди «отключали» различные клетки на языке мышей, установив, что на воду реагируют рецепторные клетки, отвечающие за распознавание кислого вкуса.

По мнению нейробиолога Юки Ока, потребуются дополнительные исследования, чтобы более точно понять механизм реакции на воду чувствительных к кислоте рецепторов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журнал Nature Neuroscience.

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