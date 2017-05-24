Ученые отыскали новый тип планет
Астрономы из США сделали открытие, которое касается образования новых планет. Объект, который заинтересовал исследователей, называется синестия. Она имеет большие размеры и представляет собой круг с дырой в центре.
Синестия состоит преимущественно из расплавленных горных пород. Этот объект образуется при столкновении и слиянии двух космических тел. Ученые полагают, что наша Земля некогда тоже пребывала в таком состоянии. Исследователи даже сделали предположение, по которому все скалистые планеты появились на свет благодаря синестии, - сообщает «Индикатор».
При столкновении двух объектов происходило их расплавление. Остатки этих тел и стали причиной образования планет в Солнечной системе, убеждают астрономы.
Следующая новость Елене Яковлевой запретили посещать Украину
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии