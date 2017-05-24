Ученые отыскали новый тип планет

Астрономы из США сделали открытие, которое касается образования новых планет. Объект, который заинтересовал исследователей, называется синестия. Она имеет большие размеры и представляет собой круг с дырой в центре.

Синестия состоит преимущественно из расплавленных горных пород. Этот объект образуется при столкновении и слиянии двух космических тел. Ученые полагают, что наша Земля некогда тоже пребывала в таком состоянии. Исследователи даже сделали предположение, по которому все скалистые планеты появились на свет благодаря синестии, - сообщает «Индикатор».

При столкновении двух объектов происходило их расплавление. Остатки этих тел и стали причиной образования планет в Солнечной системе, убеждают астрономы.