Ученые открыли вирус глупости

Ученые из Соединенных Штатов Америки открыли вирусный организм, который, заражая людей, снижает уровень их интеллекта.

В ходе опыта, в котором приняли участие почти 100 человек, выяснилось, что он действительно влияет на когнитивные способности и вызывает понижение интеллекта,- сообщает «ФАН».

Данное показали IQ-тесты, которые добровольцы прошли до и после заражения вирусом. Практически у половины из них наблюдалось снижение мозговой активности.

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