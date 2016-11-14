Ученые открыли вирус глупости

Ученые из Соединенных Штатов Америки открыли вирусный организм, который, заражая людей, снижает уровень их интеллекта.

В ходе опыта, в котором приняли участие почти 100 человек, выяснилось, что он действительно влияет на когнитивные способности и вызывает понижение интеллекта,- сообщает «ФАН».

Данное показали IQ-тесты, которые добровольцы прошли до и после заражения вирусом. Практически у половины из них наблюдалось снижение мозговой активности.