Ученые из МГУ открыли способ обезвредить любое химоружие

Создатели антидота, - химики из Московского университета имени М. В. Ломоносова, - отметили простоту подхода при разработке средства, которое способно свести на нет эффект от применения самых смертоносных разновидностей химических отравляющих веществ.

По словам Александра Кабанова из МГУ, разработанное учеными «противоядие» можно получить в результате простого смешивания водных растворов высокоочищенного фермента и безопасного биосовместимого полимера, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу университета.

Антидот «самособирается за счет электростатических взаимодействий между белком и полимером», — пояснил представитель МГУ. Речь идет о наночастицах, которые нейтрализуют такие мощнейшие виды химического оружия, как газ VX, и похожие на него пестициды, уточняет РИА Новости со ссылкой на Journal of Controlled Release.

Самые токсичные виды химического оружия в минимальных концентрациях способны убить человека за считанные минуты. Эти вещества были впервые синтезированы в нацистской Германии, и нашли широкое распространение в военной промышленности в середине 20 века, когда были созданы британский нервно-паралитический газ VX и его советский аналог VR.