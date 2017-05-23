Ученые открыли семь взаимосвязанных планет
Звездная система Траппист-1 в феврале текущего года привлекла внимание всех любителей астрономии. НАСА заявило о сенсации — в созвездии Водолея обнаружено 7 планет в зоне обитаемости. Данного заявления ждали многие.
Но, к сожалению, ожидания превзошли реальность. Звездная система оказалась не уникальной. В центре системы находится красный карлик. Таких звезд большинство в нашей Галактике. Размер данной звезды чуть больше Юпитера, - сообщают «РИА Новости».
А планеты звездной системы очень напоминают спутники нашей планеты-гиганта. Большинство астрономов склоняются к мысли, что в космосе десятки миллионов систем, похожих на Трапписту-1.
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