Ученые открыли семь взаимосвязанных планет

Звездная система Траппист-1 в феврале текущего года привлекла внимание всех любителей астрономии. НАСА заявило о сенсации — в созвездии Водолея обнаружено 7 планет в зоне обитаемости. Данного заявления ждали многие.

Но, к сожалению, ожидания превзошли реальность. Звездная система оказалась не уникальной. В центре системы находится красный карлик. Таких звезд большинство в нашей Галактике. Размер данной звезды чуть больше Юпитера, - сообщают «РИА Новости».

А планеты звездной системы очень напоминают спутники нашей планеты-гиганта. Большинство астрономов склоняются к мысли, что в космосе десятки миллионов систем, похожих на Трапписту-1.