Ученые открыли секрет правильной зависти

Эксперты в области психологии заявили, что зависть не такое уж и плохое чувство. В случае с завистью "по-доброму” нет ничего постыдного. К тому же, если ее правильно использовать, то можно добиться успеха в своих делах.

Исходя из слов ученого, зависть является своеобразным показателем того, где бы человек хотел находиться и чего бы хотел добиться. Если завидовать "по-хорошему”, то это становится тем примером, к которому надо стремиться. А для этого потребуется не только сильное желание, но и настойчивость в решении возникающих проблем, - сообщает «ФАН».

Психологи добавили, что одной из проблем на пути достижения успеха, является неправильное использование своих собственных ресурсов. Как и то, что чужие успехи людям принято принимать как стечение обстоятельств и везение.

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