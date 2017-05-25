Ученые открыли новый тип планет

Американские ученые заявили о существовании синестии — нового типа планетных объектов. С помощью компьютерной программы HERCULES эксперты анализировали эволюцию разогретого вращающегося сфероида постоянной плотности.

Исследователи выяснили, что когда угловая скорость объекта превышает его орбитальную скорость, тело превращается в синестию. Чаще всего синестия возникает, когда два быстровращающихся тела сталкиваются, - сообщает «Astronews»

Внешне космический объект похож на пончик. Продолжительность существования таких объектов зависит от количества материи, которая в них хранится. Со временем из синестии выделяются целые планеты и спутники. Не исключено, что в далеком прошлом Земля и Луна тоже могли быть синестией.

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