Ученые открыли новый механизм контроля аппетита
Корейские ученые открыли новый механизм контроля пищевого поведения. Оказалось, что для предотвращения переедания нужен кофермент тетрагидробиоптерин (BH4). Указанное вещество принимает участие в метаболизме ароматических аминокислот и биосинтезе нейромедиаторов дофамина и серотонина.
Эксперты провели опыт с мушками. Те насекомые, которые имели нарушение синтеза данного вещества, употребляли больше пищи, по сравнению со своими здоровыми сородичами. Также у них копилось больше жира в организме, - сообщает «Rusargument».
Если в еду добавлялся BH4, аппетит подопытных мушек снова становился нормальным. BH4 задействован в контроле аппетита на уровне ЦНС. Вещество блокирует выброс нейронами регуляторных молекул, выяснили исследователи.
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