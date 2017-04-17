Ученые открыли новые обстоятельства в лечении ВИЧ

Ученые обнаружили, что ВИЧ может прятаться не только в иммунных клетках крови человека, но и в так называемых макрофагах, что делает лечение более сложным.

По словам Дженны Ханикатт из университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, данное открытие говорит о том, что ВИЧ может прятаться не только в Т-клетках, но и в других тканях организма, а любая терапия должна уметь уничтожать вирус в двух очень разных типах клеток.

На данный момент больные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов, подавляющих распространение ВИЧ в клетках тела человека, но из-за сильных побочных эффектов медики часто вынуждены отменять их прием. В свою очередь, при отмене лекарств вирус начинает интенсивно копировать себя, возвращаясь к начальному уровню за две-три недели.

Попытки ученых найти лекарства или антитела, которые помогали бы избежать подобной «контратаки» вируса, или позволяли бы полностью излечиться от вируса, пока не увенчались успехом, сообщает «РИА Новости».

Как полагают ученые, макрофаги могут выступать в качестве главного скрытого «резервуара» ВИЧ, который заново запускает инфекцию после уничтожения частиц вируса при помощи антител, лекарств или очистки организма от Т-клеток.

Понимание того, где скапливаются такие клетки во время приема антиретровирусных лекарств и как с ними можно бороться, будет ключом к созданию действительно эффективного лекарства от ВИЧ, полагают ученые.